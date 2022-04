Niega Rafael Márquez grilla contra Cuauhtémoc Blanco en 2006￼

Rafael Márquez, histórico ex futbolista mexicano desmintió lo que se ha manejado sobre el caso de Cuauhtémoc Blanco en el mundial de 2006, que no fue convocado por Ricardo La Volpe y a raíz de esto hay una creencia que los líderes de aquel combinado pidieron que Blanco no fuera convocado.

«En esa parte de cuando, dicen o más bien, el mismo Cuauhtémoc (Blanco) dice que un grupo de nosotros también decidió que él no fuera al Mundial (Alemania 2006), yo creo que él se equivoca, y yo creo que tiene hasta mala memoria, porque en alguna ocasión con Sven-Göran Eriksson él era un jugador muy importante y también pasó una situación en la cual nosotros intercedimos por él para que se quedara en la Selección y no tuviera una reprimenda más grande de la que fue y que tal vez muchos no supieron», aseguró el Káiser durante una charla en el podcast Mother Soccer.

El ex futbolista del FC Barcelona confirmó que La Volpe fue el encargado de tomar la decisión.

“En ese sentido también en 2006 todos sabíamos la historia que tenía con La Volpe, desde que jugaban en contra, de las acciones que tomó Cuauhtémoc faltándole al respeto a Ricardo y Ricardo a él, una relación que no iba a llevar a ningún sitió y que La Volpe tomó la propia decisión”.

Sobre Javier ‘Chicharito’ Hernández, Márquez considera que ante la falta de gol, sería una buena opción que vuelva.

“Creo que últimamente tenemos una falta de gol (Selección Mexicana) y Javier (Hernández) en su equipo lo está haciendo bien, yo sí intentaría hacer una gestión para tratar de que regrese, porque Javier, es Javier Hernández, nuestro máximo goleador en la Selección Mexicana”, remató.