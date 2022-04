Admite Gignac que le hubiese gustado jugar con la Selección Mexicana

André Pierre Gignac sigue externando su cariño inquebrantable por México, esto tras recientemente confirmar que le hubiese encantado jugar en la Selección Mexicana.

En entrevista exclusiva para Telemundo, el atacante de los Tigres dejó en claro que representar al ‘Tri’ es algo que le hubiese gustado y de paso reveló que es fanático de jugadores como Raúl Jiménez o Hirving Lozano.

«La camiseta de México pesa, en competiciones sale el orgullo… me hubiera encantado (jugar con México), la verdad; pero créeme que los delanteros de la selección a mí me encantan, soy fan de Raúl desde hace mucho, no es de Europa, desde antes Raúl me encantaba; Chucky es un jugador diferente».

De igual forma, el ‘Bomboro’ aclaró que su ídolo futbolístico es Zinedine Zidane, jugador histórico para el futbol mundial.