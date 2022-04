Florian Thauvin sobre gol ante Rayados: »Lo que piensen me vale madre»

Florian Thauvin dejó en claro que su gol en el Clásico Regio pasado no fue obra de la casualidad y que su intención por más increíble que parezca para algunos individuos, era patear al arco.

En entrevista exclusiva con Pello Maldonado, el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 se vio sorprendido de que el debate sobre si quiso tirar o centrar en su gol ante el Club de Futbol Monterrey siga vivo.

«¿Todavía hablan de eso? Pasa el tiempo, ya viene la Liguilla y ¿todavía hablan de eso?. Te voy a decir la verdad: lo que piensan me vale madre, para mí es gol y ya se acabó todo», dispara con sinceridad el europeo, quien añade que la anotación se gestó desde días antes del encuentro. «Hay que regresar a la historia: todos los días de la semana me agarraban Nahuel (Guzmán) y André (Pierre Gignac) y me decían: ‘Florian tienes que patear a la portería porque es un arquero (Esteban Andrada) que sale mucho, mucho'»

Que si quiso centrar, que si esto, que si lo otro… La realidad es que a Florian Thauvin, le “vale madre” las excusas que siguen poniéndole a uno de los mejores goles en la historia del Clásico Regiomontano! Champion Du Monde! pic.twitter.com/7myuGF1Fy7 — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) April 29, 2022

«El plan fue patear al arco. Mi primer pelota debería ser un centro, pero no tenía oportunidad, entonces vi que tenía que hacer un cambio, me dije es mi última pelota, entonces voy a hacer a Charly (seña) para que el arquero piense que la voy a centrar, pero estaba con mi derecha y la hice perfectamente. ¿En diez veces cuántas veces la voy a hacer? No lo sé, pero la más importante es que en el Clásico entró la pelota y con eso estoy feliz» , finalizó.