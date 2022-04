Sigue brillando con los Gunners

Marcelo Flores, mediocampista mexicano de 18 años, sigue dando de que hablar con el Arsenal Sub-23.

A pesar de tener una semana rodeada de polémica tras participar en el partido amistoso de México vs Guatemala hace dos días, mismo donde disputó alrededor de 30 minutos, el joven futbolista continúa respondiendo con el conjunto londinense, y es que, en su regreso a Inglaterra Marcelo volvió a marcar gol, esta vez en el empate que consiguió su equipo ante Leeds United.

Marcelo ha sido uno de los jugadores más pedidos por la afición mexicana en las recientes convocatorias de la Selección Nacional, debido a que diversos rumores aseguraban que Canadá tenía la propuesta sobre la mesa para que Flores defendiera la casaca de la hoja de maple, dichos rumores fueron confirmados por el volante azteca, quien declaró previo al duelo frente Guatemala:

«También Canadá me lo podría ofrecer, pero México, si me llaman al Mundial creo que sí, ahí es donde quiero estar», señaló.

Sobre si su padre lo aconseja por quien decantarse:

«No me dice mucho para decidir dónde quiero, ahorita no sé, y me estoy preparando para cuando tenga que tomar mi decisión», afirmó.

Ante el revuelo que causaron las declaraciones de Marcelo, Gerardo Martino, entrenador de México, dijo:

«Dicho así, no lo tiene definido. Eso no es bueno, tampoco es buena la especulación de que jugará con la Selección que lo llevará al Mundial. Primero debe consolidarse, tener claro para qué selección va a jugar y no especular que jugaría para una que lo lleve al Mundial», aseguró el timonel.

Por lo pronto Flores sigue demostrando su potencial en Arsenal, ¿debería recibir más oportunidades en la Selección Mexicana mayor?