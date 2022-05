Alfredo Talavera renovará con Pumas si califican al Mundial de Clubes

Además de buscar mantener el dominio de los clubes mexicanos, los Pumas afrontarán la final de Concachampions ante Seattle Sounders con la necesidad de mantener a una de sus figuras, ya que el portero Alfredo Talavera ha condicionado su continuidad con el club a que califiquen al Mundial de Clubes.

De acuerdo a TUDN el veterano portero de la UNAM se encuentra aún en negociaciones para renovar su contrato, y habría puesto como condición para su continuidad que el club esté en la próxima edición del Mundial de Clubes, por lo cual en caso de perder con Seattle se caerá el trato y será agente libre en el verano.

Este medio señala que Talavera no es el único con esta condición, ya que varios elementos de Pumas también saldrían en caso de no ganar la Conca, de hecho el portero estaría cerca de firmar con Chivas en caso de no continuar con los universitarios.

Seattle y Pumas definirán al nuevo campeón de Concacaf el miércoles en el Lumen Field teniendo hasta ahora el global empatado 2-2, después de que los norteamericanos se repusieran de un 2-0 en contra y lograrán empatar en CU en los últimos minutos con un par de penales.