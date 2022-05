Cuartos de Final del Clausura 2022 tendrían Clásico Regio y Tapatío

Tras 17 jornadas la fase regular del Clausura 2022 llegó a su fin y se conocieron los 12 equipos equipos que participarán en la Liguilla, y los Cuartos de Final podrían tener los Clásicos Regios y Tapatío siempre y cuando los favoritos de la ronda de Repechaje consigan ganar sus respectivas series.

La primera fase de la Liguilla arrojó los duelos entre Puebla (5°) vs Mazatlán (12°), Chivas (6°) vs Pumas (11°), Rayados (7°) vs San Luis (10°) y Cruz Azul (8°) vs Necaxa (9°).

En caso de que se den los pases de Puebla, Chivas, Rayados y Cruz Azul la ronda arrojará doble jornada de Clásicos ya que el Monterrey como 2° peor de los calificados se mediría al sublíder Tigres mientras que el ‘Rebaño’ tendría que enfrentar al Atlas que fue el 3° mejor equipo de la fase regular.

Estas combinaciones se caerían si alguno de los equipos calificados del 9 al 12 consiguen ganar su serie de Repechaje, las cuales se jugarán a partido único.