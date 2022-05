Liguilla definida en la Liga MX Femenil

La última Jornada de la fase regular de la Liga MX Femenil trajo consigo muchas emociones, polémica, y sobre todo un gran espectáculo.Tan es así que como de costumbre la Liguilla se definió hasta el último encuentro de la Jornada.

Las emociones y la adrenalina no concluyen aquí, y es que falta lo más reñido del canpeonato: la Ligulla. Ocho son los equipos que trabajaron mejor su suerte durante 17 Jornadas y hoy son recompensados con la posibilidad de pelear por el título. Rayadas, Chivas, Tigres, América, Pachuca, Atlas, Pumas y Tijuana, buscarán añadir la Clausura 2022 a su palmares.

Los compromisos para conseguir el boleto a Semifinales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

•Rayadas vs Tijuana

•Chivas vs Pumas

•Tigres vs Atlas

•América vs Pachuca

Partidos aún con fechas y horarios por definir. Lo único seguro es que en estas instancias cualquier escuadra puede dar la campanada.

Para ti, ¿quién logrará afianzarse dentro de los mejores 4 equipos de la temporada?