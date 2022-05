Tigres Femenil cerca de fichar a Wendie Renard

Reconocidas como el proyecto más importante de la Liga MX Femenil, el plantel de Tigres se ha convertido en un referente para el balompié femenil mexicano y lejos de dormirse en sus laureles ‘Las Amazonas’ ahora buscan fichar una estrella de clase mundial y su primera candidata es la defensa francesa Wendie Renard.

7 veces campeona de la Liga de Campeones de Europa Femenil y 4 veces parte del equipo femenil del año de la FIFA, la zaguera de 31 años dio a conocer en una entrevista a RMC Sport que recibió una oferta de las felinas en medio de las negociaciones que tuvo con Olympique de Lyon, con el cual finalmente optó por renovar para terminar su carrera en el club que defiende desde el 2006.

La 3 veces mundialista gala señaló sobre la oferta de las felinas que «es verdad que me quería ir porque tenía oportunidades, y quería seguir creciendo, ganar en otro lado, conocer otra cultura, poder crecer otro campeonato», aunque finalmente renovó con Lyon ya que «siempre dije que si me iba no era por las vacaciones sino para seguir ganando. Lo discutimos bien con el presidente y con Vincent Ponsot (Entrenador). Soy una persona ambiciosa, quiero seguir ganando, ver un Olympique de Lyon conquistador».

De acuerdo a RMC Sport Renard simplemente ha sido la primera candidata, y señala que Tigres Femenil dentro de poco podría concretar el fichaje de una jugadora de talla mundial para marcar el siguiente paso en la evolución de su proyecto y la Liga MX Femenil. Esta búsqueda de Tigres confirmaría que la liga estaría dentro de poco lista para aumentar el número de extranjeras permitidas, modalidad que aceptó apenas para el ciclo 2021-2022 permitiendo 2 por equipo.