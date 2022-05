Guillermo Ochoa: Mi sueño es jugar en el Real Madrid, aún no me retiro

Pese a que su paso por Europa no fue el más afortunado, el arquero mexicano Guillermo Ochoa reveló que tiene deseos de una nueva oportunidad en el ‘Viejo Continente’ a los 36 años de edad, y su objetivo es nada más y nada menos que defender al Real Madrid.

Entrevistado por TUDN el portero del América aseguró que «mi sueño ahora mismo es poder entregarle un campeonato a la gente del América. El hacer algo histórico con la Selección Mexicana y por qué no, quizás jugar con el Real Madrid, todavía no me retiro».

Ochoa, que aspira ir a su quinto Mundial en Qatar 2022, pasó 8 temporadas en Europa defendiendo al Ajaccio, Málaga, Granada y Standard Lieja en donde vivió 2 descensos y la suplencia aunque en su etapa en Bélgica pudo conquistar un título de Copa aunque jamás pudo dar el salto a un grande tras varios rumores que lo colocaron en escuadras como PSG o Liverpool.