Hugo Sánchez rechaza entrevistar al ‘Tata’ Martino

Reconocido como la máxima leyenda del futbol mexicano, el ex delantero Hugo Sánchez se encuentra de manteles largos con el estreno de su programa ‘Hugo Sánchez Presenta’ en el cual entrevistará a varias personalidades del balompié nacional e internacional aunque ya ha causado polémica al revelar que no tiene interés en entrevistar a Gerardo Martino.

Entrevistado por Mediotiempo el ‘Penta’ aseguró que ha rechazado hablar con el ‘Tata’, esto se debe a que «realmente no entra la entrevista, cuando yo no estoy de acuerdo de que no sea mexicano, no me motiva entrevistar a alguien con quien yo me siento incómodo, no por su nacionalidad ni como es él, sino que yo quiero que un mexicano sea el que dirija a la Selección Mexicana».

Sobre su programa y los invitados ‘El Macho’ señaló que «los invitados que yo voy a tener son unos que dejen una huella, que me dejen algo a mí y a todos quienes vean el show o el episodio». Hasta el momento los primeros programas del ex goleador del Real Madrid han tenido como invitados a los seleccionados mexicanos Andrés Guardado, Diego Lainez, Héctor Herrera y al francés Karim Benzema.