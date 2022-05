Andrés Guardado cuestiona al ‘Tri’: «Estamos estancados»

A sólo 6 meses para empezar su participación en Qatar 2022, la Selección Mexicana ha sido blanco de varias criticas y cuestionamientos, y las más recientes han provenido de su capitán Andrés Guardado, que sorprendió a propios y extraños al confesar que «estamos estancados».

Entrevistado por Hugo Sánchez para su programa ‘Hugo Sánchez Presenta’, el mediocampista del Betis se sinceró sobre el momento actual del ‘Tri’ al asegurar que «todas las selecciones en Sudamérica, Panamá, Estados Unidos, todas han crecido y creo que nosotros no».

El 4 veces mundialista señaló que la gran causa del mal momento de México se debe a que «después de que nos quedamos sin participaciones en Conmebol estamos estancados», recalcando que desde el 2015 los clubes mexicanos dejaron de ir a la Libertadores y en 2016 fue la última participación mexicana en Copa América.

El ‘Principito’ también habló sobre la imposibilidad de volver al Atlas ya que «hay mucho malinchismo en México y no digo conmigo, pero sí siento que se me da más valor fuera que en México. Sale Alejandro (Irarragorri) a decir que no entro en planes (del Atlas) y luego sale el director deportivo del Betis y dice que están contentos conmigo y quieren que me retire aquí».