Fernando Guerrero pensó que era una broma su llamado a Qatar 2022

A sólo 6 meses para que arranque el Mundial, la FIFA dio a conocer el listado de árbitros que participarán en Qatar 2022, Mundial al que México aportará 5 silbantes siendo el más sorprendido Fernando Guerrero que confesó que consideraba su convocatoria como una broma.

Entrevistado por ESPN el ‘Cantante’ declaró que pensó que se trataba de una broma ya que sus colegas silbantes fueron los primeros en notificarle de su llamado al Mundial. «Me enteré en la mañana que llegué al entrenamiento, mis compañeros me empezaron a felicitar y estaba sorprendido porque no sabía a lo que se referían, pensé que estaban jugando y me di cuenta que no» fueron las palabras del silbante a la prensa.

Guerrero, que irá a Qatar junto a César Ramos, Alberto Morín, Miguel Hernández y Karen Díaz, vivirá su primera Copa del Mundo designado para el videoarbitraje.