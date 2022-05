Luis Suárez acepta tener ofertas de México

Reconocido como uno de los mejores delanteros del mundo en la última década, el uruguayo Luis Suárez se convertirá en uno de los agentes libres más deseados del verano al terminar su contrato con el Atlético de Madrid al grado de ya estar recibiendo ofertas de todo el mundo, incluida la Liga MX.

Entrevistado por el programa de radio español ‘El Larguero’, el goleador histórico de la Selección de Uruguay confesó que «Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica de equipos como de Brasil, me llamaron de Centroamérica, como de México, después de Argentina”, aunque sin especificar que escuadras mexicanas están detrás de sus servicios.

El ex jugador del Barcelona indicó que su prioridad sería seguir en Europa debido a que «el nivel de Sudamérica es alto y ha crecido mucho, pero la cabeza la tengo acá. Sinceramente no estoy pensando en el dinero, estoy pensando a nivel deportivo que es lo que más me interesa y es lo que quiero».