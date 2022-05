Javier Aguirre llevaría mexicanos al Mallorca

Después de salvar al equipo del descenso en la recta final de la temporada 2021-2022, el entrenador Javier Aguirre garantizó su continuidad en el Mallorca para el ciclo 2022-2023 y ya estaría planeando el armado de la plantilla, a la cual busca inyectar talento mexicano.

En una reciente entrevista con Fox Sports el ‘Vasco’ aseguró su continuidad con el Mallorca además de que «2 representantes mexicanos me mandaron nombres de futbolistas que quedan libres y podrían venir a Mallorca. Diría los nombres pero no me vayan a decir ‘pinche chismoso'».

Aguirre señaló que a pesar de su interés puede sufrir en llevar mexicanos a La Liga debido a que «no es fácil llevar mexicanos porque preguntas por alguien de Chivas, Cruz Azul o Rayados y te dan números que no maneja el Mallorca».

El ‘Vasco’ ya presume de haber llevado tricolores a sus clubes caso como los fichajes de Carlos Ochoa y Manuel Vidrio por el Osasuna y de Efraín Juárez y Pablo Barrera durante su etapa en el Zaragoza.