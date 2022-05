Javier Aguirre quiere a ‘Ponchito’ González en el Mallorca

Tras haber salvado al Mallorca del descenso, Javier Aguirre garantizó su continuidad en el equipo español por un año más y ya ha empezado el trabajo de reforzar su escuadra, y una de sus prioridades sería llevar jugadores mexicanos, y uno de los primeros apuntados es un viejo conocido de su etapa en Rayados, el mediocampista Alfonso González.

En las últimas horas la estación de radio Cope Mallorca dio a conocer que ‘Ponchito’ es una de las peticiones del ‘Vasco’ para la próxima temporada, y existe la posibilidad de que salga ante el poco interés que tiene la ‘Pandilla’ por extender su relación con el jugador.

González, que ya suma 6 temporadas con el Monterrey, no ha podido consolidarse como la figura que se esperaba en Rayados y con solo un año más de contrato los albiazules no descartarían su venta, aunque su precio superaría las posibilidades del Mallorca además de que el Atlas también buscaría los servicios del ex seleccionado juvenil mexicano.