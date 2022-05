Monterrey Flash anuncia a Mariano Bollella como su nuevo DT 

Por medio de una conferencia de prensa, el Monterrey Flash de la MASL anunció el regreso de Mariano Bollella como director técnico de cara a la temporada 2022/23.

Gerardo Guerra Lozano, Presidente del Monterrey Flash, manifestó su alegría con respecto a la importante incorporación del entrenador argentino, argumentando que va en conjunto con el nuevo rostro del equipo para el siguiente torneo.

“El Flash 2.0 va tomando cada día forma, queremos formar una motivación en el equipo, con una plantilla joven pero que contenga gente de experiencia que los apoye”, comentó Guerra sobre el nuevo plan de trabajo en el Flash.

José Luis Treviño, General Manager, mencionó que al platicar con Bollella sobre la estrategia que han planeado logró comprenderla perfectamente, condensando que están trabajando en un reclutamiento de talento joven mexicano para implementarlo en el equipo.

Por parte, Mariano Bollella comenzó su discurso agradeciendo a los directivos por esta nueva oportunidad que le otorgan, esperando retribuirle a todos la confianza que le brindan con triunfos y títulos.

“Siempre he tenido una buena química con la gente del flash, sobre todo con los fans, estoy muy contento por volver. Es una característica mía tener talentos jóvenes, me considero un formador, eso me hace a mí tener un gusto por los chavos que tienen potencial y hambre de estar en un equipo mejor”, mencionó Bollella sobre la transformación del Flash.

Como logros, Mariano consiguió su primer campeonato como DT con La Raza del Monterrey en la MASL, para después obtener un título con el Flash en la Liga Mexicana de Fútbol Rápido en el 2011. En la temporada 2018/19 llevó al equipo a la gran final y fue ganador del reconocimiento a Entrenador del Año.

El presidente del Flash finalizó la conferencia mencionando que los próximos días se reunirán todos los directivos de los equipos de la Major Arena Soccer League para definir la organización del próximo torneo.