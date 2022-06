Toluca sufre robo de uniformes

Aún sin haber disputado su primer partido oficial, el Toluca ya sufrió su primer gran problema de la temporada 2022-2023, ya que se quedarían sin poder estrenar sus nuevos uniformes, al darse a conocer el robo de las nuevas prendas del Toluca.

A través de su portal oficial los ‘Diablos Rojos’ anunciaron que los uniformes y mercancía para la próxima campaña no han podido ser entregados a tiempo debido a que el operador logístico que transportaba la ropa de Under Armour fue robado, alterando gravemente los planes de los escarlatas.

Tanto el club como la empresa norteamericana anunciaron que están tomando medidas al respecto, pero ante el poco tiempo luce probable que Toluca arranque el próximo ciclo futbolístico con la misma ropa del anterior.

Esta no es la primera vez que los ‘Diablos’ tienen problemas con Under Armour, ya que en el Guardianes 2020 tuvieron que jugar con los mismos uniformes de la campaña 2019-2020 debido a que la maquila encargada de la elaboración de los uniformes no pudo cumplir el pedido al concentrarse en la confección de cubrebocas en la parte más álgida de la pandemia del coronavirus