Rayados rechaza firmar a Edinson Cavani

Después de quedar fuera en la primera ronda del Mundial de Clubes y en el Repechaje del Clausura 2022, los Rayados buscan renovarse de cara al Apertura 2022, pese a ello la ‘Pandilla’ se dio el lujo de descartar el fichaje del delantero uruguayo Edinson Cavani.

El diario Récord dio a conocer que el atacante charrúa tiene interés en jugar en la Liga MX, y el Monterrey habría sido su primera opción pero la directiva albiazul descartó cualquier interés en el ex jugador del Manchester United debido a su gran salario.

«Estuvo Pablo Rivero en la final Pachuca contra Atlas, Pablo Rivero es el representante de Guillermo Almada y también tiene una sociedad de representación con Edinson Cavani. A Cavani lo ofrecieron a Monterrey, pero se les hizo caro» asegura Récord.

Rivero también habría buscado llevar a Luis Suárez al futbol mexicano, pero el ex atacante del Atlético de Madrid no tiene interés en llegar a la Liga MX, mientras Cavani no descarta México pero su salario sería muy difícil de cubrir en territorio azteca.