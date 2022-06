Manuel Aguilar de Tigres formará parte del campamento de verano del Bayern Munich en Brasil

Señalado como una de las mayores promesas de la cantera de Tigres, el defensa Manuel Aguilar dio un gran paso en su carrera al integrarse al campamento del Bayern Munich en Brasil, al ser elegido para formar parte de la 2° edición del FC Bayern World Squad.

Este proyecto es una iniciativa del ‘Gigante Bávaro’ para detectar talento a nivel mundial, en el cual 20 jóvenes de 17 países harán pretemporada con el equipo juvenil del Bayern en busca de una oportunidad en el cuadro más exitoso de Alemania bajo la guía de Klaus Augenthaler, ex capitán del Bayern Munich y campeón mundial en Italia 90.

Aguilar, que ayer llegó a Río de Janeiro, formará parte del plantel que enfrentará en territorio brasileño a los equipos sub 19 del Vasco Da Gama, Flamengo y del propio Bayern Munich. El zaguero, que ya estuvo a prueba con el Bayern el verano pasado, es capitán del equipo sub 18 de Tigres, ya debutó con el equipo sub 20 e inclusive ya se ha sumado a los entrenamientos del primer equipo de la U de Nuevo León.