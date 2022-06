Miguel Herrera se lanza contra el ‘Tata’: «La Selección no está funcionado»

Después de caer ante Uruguay y empatar contra Ecuador, Gerardo Martino a vuelto a ser severamente criticado sobre su desempeño al mando de la Selección Mexicana y ahora suma un nuevo opositor, el ex seleccionador Miguel Herrera.

Entrevistado para Marca Claro el ‘Piojo’ se sumó a las voces en contra del ‘Tata’ al comentar que «yo, como entrenador, me parece que la selección no está funcionando. Hoy en día me parece que no está funcionando nada de lo que pone en la cancha, el otro día cambió a línea de 5 y Uruguay nos pasó por encima, ayer regresa a su formación madre, que es la que mejor domina y tampoco se vio tan avasallador».

El técnico de Tigres ahondó en las dificultades del puesto al frente del ‘Tri’ mencionando que «si es muy duro, a veces uno quisiera cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero no tiene el tiempo para trabajar. Después de 4 años de mantener a un mismo tipo dentro de la Selección y a un mismo sistema de juego pocas veces lo cambia, el 98% de las veces juegan igual, ya tendríamos que ver algo muy establecido en la cancha».

Herrera, técnico mundialista con México en Brasil 2014 terminó apuntando que «la verdad es que el equipo mexicano al principio jugaba bien, sólido y hoy no vemos nada de eso».

Meses atrás el ‘Piojo’ llegó a ser uno de los entrenadores más mencionados para reemplazar al ‘Tata’ en caso de un cambio de entrenador rumbo a Qatar 2022.