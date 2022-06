‘Chicharito’ niega haberse reunido con el ‘Tata’

A sólo 5 meses para el debut de México en Qatar 2022, el ataque es una de las zonas en peor momento de la escuadra tricolor por lo cual en las últimas semanas han aumentado las peticiones para el regreso de Javier Hernández al combinado nacional, aunque el propio delantero negó que haya tenido reunión alguna con el entrenador Gerardo Martino.

Durante una reciente rueda de prensa el delantero del LA Galaxy fue cuestionado sobre su futuro en el ‘Tri’ y la supuesta reunión que sostendría con el ‘Tata’ para ver la posibilidad de su regreso, a lo cual respondió «hay que ponernos de la mejor forma para regresar, de lo otro no hay novedad (la reunión con Martino).

El ‘Chicharito’, que no es convocado a la Selección Mexicana desde el 2019, indicó que no ha podido darse el diálogo con el entrenador argentino al no poder coincidir sus agendas.