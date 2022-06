De rivales a compañeros

Este martes Monterrey Flash organizó el famoso ‘Media Day’ para presentar ante la prensa a Walter Ayoví, Juninho, e Israel Jiménez como sus nuevos refuerzos para la temporada 2022-2023.

Los históricos ex-futbolistas de Tigres y Rayados se vieron contentos y motivados para empezar su etapa con el cuadro de Mariano Bollella.

Algo que por años se veía casi imposible, el Flash lo ha consumado; tres históricos archirrivales del fútbol Regiomontano defenderán los mismos colores. Ante esto, Walter Ayoví declaró:

«Hoy por hoy te das cuenta que dentro del fútbol tu dejas un legado y hay que ser profesionales. Estas dos grandes figuras (Juninho e Israel Jiménez) que tengo al lado mío son profesionales, fuimos colegas, fuimos compañeros, el fútbol hoy nos une, una vez más el balón de fútbol nos une».

«Vamos a estar en un solo equipo, no importa el color que cada quien haya vestido, simplemente cada uno defendió su trabajo, defendió los colores de su institución y hoy estaremos en un solo equipo. Es importante siempre llevarnos bien y que la gente entienda también ese mensaje que siempre con armonía las cosas se dan, entonces lo importante es que la gente nos pueda apoyar, cada compromiso que tengamos sea de local o visitante la gente que pueda estar ahí apoyándonos para nosotros siempre va a ser fundamental».

Por su parte, Israel ‘El Piloto’ Jiménez se dijo emocionado por compartir cancha de nueva cuenta con Juninho:

«Contento de disfrutar esta nueva oportunidad con un compañero que en casi toda mi carrera estuve ahí junto con el (Juninho), es muy buen amigo, nos conocemos desde hace mucho», dijo.

También, Israel elogió a su hoy compañero Walter Ayoví:

«Rayados y Tigres yo sé que hay rivalidad pero siempre tenemos que estar unidos, no a la violencia, siempre hay que tener respeto a los rivales, ahorita somos compañeros, me lo he topado también en juegos amateur, ahí jugamos un partido juntos, es muy buena persona, le tengo respeto, es un buen compañero, hay que disfrutar y estar aquí metidos en este nuevo reto», aseguró.

Monterrey Flash iniciará una nueva campaña en el próximo mes de noviembre, donde buscará emular lo hecho en 2014; ser campeón de la MASL.