Carlos Vela rechaza jugar en México y renueva con Los Angeles

Después de semanas de dudas, en las que inclusive sonó para volver a Europa o finalmente jugar en la Liga MX, el delantero mexicano Carlos Vela definió su futuro al renovar contrato con Los Angeles FC de la MLS.

Durante una reciente rueda de prensa el ‘Bombadero’ dio a conocer que extendió su relación contractual con el cuadro californiano, sin revelar por cuanto tiempo será esta extensión, aunque mínimo aseguró que completará la temporada 2022.

«Era cuestión de tiempo, obviamente las 2 partes estábamos muy ilusionados por cerrar el contrato», fueron las palabras de Vela que llegó a sonar para reforzar a Feyenoord de Países Bajos, Trabzponspor de Turquía, Tigres y Rayados en México.

Vela destacó que «estoy muy contento de poder seguir aquí, hasta que no gané un título no me quiero ir de aquí», por lo cual liderará de nueva cuenta el proyecto de Los Angeles el cual ha sumado este verano al defensa italiano Giorgio Chiellini y el delantero galés Gareth Bale para conseguir el primer título de Liga de su historia.