Directiva del Toluca sigue esperando fichar a Edinson Cavani

A sólo 1 día para el arranque del Apertura 2022, y ya con 8 refuerzos en sus filas, la directiva del Toluca sigue buscando un fichaje bomba y sus planes siguen enfocados en el veterano delantero uruguayo Edinson Cavani, al revelar que aún siguen a la espera de una respuesta suya.

Durante una reciente rueda de prensa Francisco Suinaga, presidente del conjunto escarlata, reveló que aún siguen firmes en las negociaciones por el atacante charrúa, el cual sigue teniendo como prioridad mantenerse en Europa previo al Mundial.

«Fue totalmente real, no voy a decir algo que no es, que no tiene un fundamento, se exploró porque cabía la posibilidad. Edinson está agotando la posibilidad de jugar en Europa, particularmente en España, pero no está cerrada la puerta» fueron las palabras de Suinaga quien mantiene la esperanza de ver a Cavani en los ‘Diablos Rojos’ pero para eso necesita que el ex delantero del Manchester United no consiga firmar un nuevo contrato en Europa.