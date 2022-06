Joao Rojas llegó a Nuevo León para reportar con Rayados.

Pasadas las 23:00 horas del miércoles 29 de junio, justo un día después de su 77 aniversario, Rayados se engalanó para recibir en el Aeropuerto Internacional de Monterrey a Joao Joshimar Rojas López, su nuevo refuerzo de cara al Apertura 2022.

La llegada del ecuatoriano a territorio Regio causó por semanas mucha intriga debido a los temas contractuales que se presentaron en el andar de las negociaciones, pero luego de que finalmente Emelec anunciara su salida de la Liga de Ecuador, el atacante arribó a la Ciudad de las Montañas para vestirse de Rayas.

Sobre su nuevo desafío, Joao declaró:

«Estoy muy feliz, este es un reto gigante para mi, hoy se cumple un sueño y es una emoción llegar a este equipo. Se generó mucha expectativa y espero estar a la altura. Brindar ante todo mi profesionalismo, mis capacidades técnicas ponerlas al servicio del grupo, de mis compañeros, espero poder rendir», comentó.

También, habló del acercamiento del equipo albiazul hacía sus servicios:

«Era la opción más importante que he tenido (fichaje por Rayados), nunca lo dudé, el tema contractual era complicado pero Monterrey siempre mostró un interés por mi, ha sido un año el que me han venido siguiendo y que se pueda realizar esto ya es un gusto», aseguró.

Desde el comienzo de los rumores sobre su unión al equipo de Vucetich, Rojas se mostró bastante entusiasta con la posibilidad, y en su primer día en la Sultana del Norte afirmó estar listo para jugar este mismo domingo ante Santos:

«Si claro que sí, he entrenado muy bien, no he hecho partidos amistosos por obvias razones pero estoy bien físicamente, he entrenado de buena forma para poder jugar al 100», externó.

Durante la mañana de este jueves 30 de junio Joshimar será sometido a las pruebas médicas correspondientes, para que posteriormente Rayados anuncie de forma oficial su incorporación al plantel del ‘Rey Midas’.