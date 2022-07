Rayados presentó otro refuerzo rumbo al Apertura 2022

Lo inminente finalmente se concretó durante este jueves, Joao Rojas fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Club de Fútbol Monterrey.

En entrevista para su nuevo equipo, Rojas dijo:

«Sabía de la existencia del club por Walter (Ayoví), un histórico de nuestro país, sé que es muy querido acá. Siempre lo vi como algo muy lejano (jugar en Rayados) porque nunca piensas que un equipo tan importante se fije en ti […] Al sonar el teléfono y que hay las posibilidades desde hace 1 año, porque hace 1 año que me vienen siguiendo, el presidente (Duilio Davino) y Charly (Carlos Vela) confiaron en mi, sé que buscaron algo diferente que yo se los puedo dar», confesó.

El ecuatoriano se mostró muy emocionado por jugar en el Estadio BBVA, pues externó:

«El Gigante de Acero es hermoso, es muy grande, siempre me etiquetaban en fotos de cual iba a ser mi nueva casa. Ya quiero poder jugar ahí, disfrutar, que mi familia también lo pueda conocer», comentó.

«Sé, he leido y conversado lo exigente que es la gente, pero así mismo muy carismática y educada, es normal, eso te exige un equipo grande, creo que mi personalidad y por de donde vengo es algo con lo que estoy familiarizado. La gente que me conoce y sabe del entorno en que yo me manejo, es una zona donde me siento libre, donde puedo resolver, donde me siento cómodo, donde me agrada. La presión es algo con lo que lidio bien, en momentos complicados siempre he sacado mi personalidad, ahí está una de las respuestas del porque decidí venir a este club», afirmó.

Por último, Joao mostró su madurez futbolística y confianza al mencionar el rol que tendrá en ‘La Pandilla’:

«Sé que no tengo tiempo para adaptarme, son tres/cuatro meses para ponerme la camiseta y rendir desde el primer día, eso es lo que le exigía a mis compañeros de mi anterior club y lo que la gente de mi anterior club pedía, sé que es lo mismo, la diferencia es que hoy yo soy extranjero y me van a exigir el doble», agregó.

Rojas López disputó 125 partidos en la Serie A de Ecuador con el Emelec, su anterior equipo, donde anotó un total de 22 goles, ¿emulará lo hecho con ‘Los Millonarios’ en Monterrey?