‘Chatón’ Enríquez revienta contra la «generación de cristal» del Tri sub 20

Considerado como uno de los mayores fracasos del futbol mexicano en los últimos años, la Selección sub 20 quedó eliminada en Cuartos de Final del Premundial, resultado que los ha dejado fuera del Mundial sub 20 de Indonesia 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024 desatando una ola de críticas, siendo la más dura la de Jorge Enríquez que no dudo en calificarlos de «generación de cristal».

A través de redes sociales el ‘Chatón’ mostró su molestia ante los seleccionados juveniles al declarar que «sigan pensando que que lo que están haciendo esta bien y sigan arropando a las nuevas generaciones de cristal sin hambre de trascender».

Se dijo…!! Lo que vivimos hoy no es una casualidad, es una consecuencia. @miseleccionmxEN pic.twitter.com/8cBSOvjZhh — J. E N R I Q U E Z (@chatonoficial) July 1, 2022

El actual jugador de los Venados de Yucatán en la Liga de Expansión recordó que su generación no solo ganó el Oro en los Juegos Olímpicos de 2012 también conquistó el Preolímpico, los Panamericanos, el Esperanzas de Toulon, el tercer lugar del Mundial sub 20 además de ganar trofeos en la Selección mayor, al grado de calificar la suya como «simplemente la mejor generación en la historia le duela al que le duela».