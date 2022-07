Alexia Putellas se manifiesta tras su desafortunada lesión.

Luego de que ayer se notificara que Alexia Putellas causaría baja de la Selección Española Femenil previo a la Eurocopa debido a una ruptura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, la ganadora del Balón de Oro decidió externar su sentir mediante un emotivo mensaje en redes sociales:

«Lo primero que me ha confirmado esta situación es el amor real y puro que siento hacia este deporte, podría culparlo del porqué ahora, porqué un día antes de que empezara la Eurocopa que tanto tiempo llevo deseando y trabajando, pero no lo hago».

«Siento que he sido una privilegiada durante mucho tiempo. Solo me nace agradecimiento por toda esa felicidad diaria tan difícil de conseguir para cualquier persona. Me di cuenta hace mucho tiempo y puedo decir que disfruté todo el camino hasta el día de hoy».

«Ahora empieza una nueva etapa, desde que tengo uso de razón, jamás he estado más de 5 días sin tocar un balón, entrenar o competir. Era y es mi pasión y será todo un reto este proceso pero confío en recuperarme, retomar el camino y terminar lo que empecé».

«Compañeras estoy con vosotras y con confianza plena. Sé de lo que sois capaces de hacer cada día y de lo poderosas que sois. Creedlo y a por ello», comentó la atacante en su cuenta de Instagram.

Putellas estará fuera de las canchas por los próximos seis meses, tiempo mínimo que se estima para que se recupere de su lesión.