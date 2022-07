¿Cuándo y dónde ver la jornada 2 del Apertura 2022? 

La jornada 2 del Apertura 2022 arrancará este viernes con el partido entre Mazatlán y Tigres a las 19:00 horas, pero también en esta fecha se aseguran varios duelos relevantes de la Liga MX.

El Puebla vs Santos y Xolos vs FC Juárez se suman a la triple cartelera de este viernes, dejando para el día sábado 09 de julio el encuentro entre Rayados vs América como el estelar de la jornada.

Querétaro y Necaxa son los encargados de cerrar esta jornada 2 el domingo 10 de julio, sin tener lunes de fútbol mexicano tras la visita del Pachuca al Cruz Azul.

Estos son los horarios y canales de transmisión de los partidos de la jornada 2 del Apertura 2022:

Viernes 8 de julio

Mazatlán FC vs Tigres UANL | 19:00 horas | Azteca 7

Puebla vs Santos Laguna | 21:00 horas | Azteca 7

Xolos vs FC Juárez | 21:05 horas | FOX Sports

Sábado 09 de julio

León vs Pumas | 19:00 horas | FOX Sports

Chivas vs Atlético San Luis | 19:05 horas | VIX

Cruz Azul vs Pachuca | 21:05 horas | Canal 5 y TUDN

Rayados vs América | 21:05 horas | FOX Sports Premium

Domingo 10 de julio