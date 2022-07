Luis Suárez rechaza a Cruz Azul y Toluca

Pese a tener 35 años de edad, el delantero uruguayo Luis Suárez sigue siendo uno de los delanteros más peligrosos del mundo y se perfila como uno de los agentes libres más deseados a nivel mundial en el actual mercado de pases recibiendo ofertas de todo tipo de ligas y dándose el lujo de rechazarlas como ha hecho con Cruz Azul y Toluca.

Entrevistado por el programa de radio ‘Último Al Arco’ el ex atacante del Atlético de Madrid confirmó que recibió un par de ofertas de la Liga MX, declarando que «me llamaron de Toluca, no voy por un tema de altura. Diego Aguirre me quiere en Cruz Azul, pero México hoy no sería una opción».

La prioridad para el dos veces ganador de la Bota de Oro es mantenerse en Europa aunque no se descarta que llegue a la MLS, ya que busca estar en el mejor nivel posible de cara a Qatar 2022.