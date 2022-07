Víctor Guzmán daría el salto a Europa con el Besiktas

Producto de sus actuaciones con Selecciones Menores, el defensa Víctor Guzmán se convertiría en el próximo jugador mexicano en dar el salto a Europa, ya que en las últimas horas su nombre a sonado con fuerza para dejar a los Xolos y su destino sería la Superliga Turca.

De acuerdo a la prensa otomana el Besiktas tiene un gran interés en el zaguero tricolor, al grado que ya se han acerado a la directiva de Tijuana para comenzar las negociaciones y llevárselo a Turquía lo más rápido posible, lo cual sería un golpe fuerte para el plantel de Ricardo Valiño al ser titular en la escuadra fronteriza.

Guzmán, subcampeón mundial sub 17 en 2019, recientemente destacó con el ‘Tri’ sub 23 en el Torneo Esperanzas de Toulon, en donde supuestamente llamó la atención de varias escuadras europeas como el Milan aunque no había recibido ninguna oferta hasta la aparición del Besiktas, que viene de quedar 6° en la última temporada de la Superliga.