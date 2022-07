Liga MX niega que Larcamón haya dirigido sin permiso de trabajo

Reconocido como uno de los técnicos más destacados de la Liga MX en los últimos años, el argentino Nicolás Larcamón se vio envuelto en la polémica recientemente al revelarse que supuestamente habría dirigido al Puebla sin permiso de trabajo lo cual violaría las reglas del campeonato mexicano, obligando a la Liga MX a dar su postura ante el tema.

A través de su portal oficial la Liga MX dio a conocer que no hay irregularidades en el registro del técnico camotero ni tampoco problemas con su permiso de trabajo, por lo cual su estancia al mando del Puebla no ha tenido nada de irregular, por lo tanto no habría multas para el cuadro de la Angelópolis.

La LIGA MX informa: pic.twitter.com/GSNvc4Pthi — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 27, 2022

El periodista Ignacio Suárez dio a conocer que el permiso de trabajo de Larcamón habría expirado en diciembre del 2021, por lo cual estaría trabajando en México sin los papeles adecuados lo cual provocaría una alineación ilegal por parte del Puebla y lo hubiera hecho perder en la mesa todos los partidos que han disputado este año, y provocaría una fuerte multa económica aunque al final no habrá sanciones tras la postura pública de la Liga MX.