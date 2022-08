Mexicano Brando Vázquez se mete a la pelea por el título de goleo de la MLS

Cuando se esperaba que Javier Hernández o Carlos Vela fueran los representantes mexicanos del gol en la temporada 2022 de la MLS otro tricolor a tomado por sorpresa al campeonato estadounidense, ya que el mexicoamericano Brando Vázquez se ha metido de lleno a la pelea por el título de goleo.

Con un doblete ante Inter Miami el fin de semana, el ariete de Cincinnati FC fue clave para que su equipo empatará 4-4 en la última jornada de la MLS, con lo cual llegó a 13 tantos en la temporada 2022, siendo sublíder de goleo solo sumando 1 diana menos que el argentino Sebastián Driussi del Austin FC.

El ariete de 23 años se ha convertido en la gran revelación de la liga estadounidense este año, que representa su tercera campaña defendiendo a Cincinnati, club al que llegó tras 4 discretas temporadas con el Atlanta United y defender a los Xolos en la Liga MX al principio de su carrera.

Vázquez podría convertirse en una opción en la delantera de México de cara a Qatar 2022, debido a que aún puede defender al ‘Tri’ al jamás haber jugado a nivel mayor para Estados Unidos pese a su paso por las selecciones sub 17, sub 19 y sub 20 de los gringos.