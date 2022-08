Andrés Guardado se pierde el arranque de temporada del Betis por no estar inscrito

La temporada 2022-2023 ha tenido un arranque negativo para el mediocampista mexicano Andrés Guardado, al quedar fuera de la convocatoria del primer juego del Betis, aunque no por cuestiones deportivas sino por el reglamento al no poder ser inscrito en La Liga.

El ‘Principito’ aún no ha podido ser registrado por el conjunto verdiblanco debido a que el Betis ha rebasado la masa salarial permitida, en pocas palabras la plantilla vale más de lo que genera el equipo entre patrocinadores, abonados y demás por lo cual no pueden ser registradas varias de sus figuras, esta regla se adoptó para evitar que los clubes quiebren.

El seleccionado mexicano no es el único que atraviesa por esta situación, ya que Claudio Bravo, Joaquín, Luiz Henrique y Willian Jose son las otras figuras del Betis que no pueden ser registradas debido a esta regla y en caso de que el club no consiga hacerse de más dinero o vender jugadores para nivelar su masa salarial los jugadores tendrán que quedarse inactivos o buscar otro club antes del cierre del mercado de pases.