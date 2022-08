Andrés Lillini seguirá en Pumas tras malos resultados  

Luego de ser goleados 1-5 en casa por el Santos Laguna, los Pumas de la UNAM acumulan una mala racha en derrotas y Andrés Lillini brindó declaraciones al respecto.

El entrenador de los Pumas confesó que la institución no ha decidido cesarlo hasta el momento, al igual que tampoco ha pensando en presentar su renuncia ante la directiva.

«No soy un desalmado, ni un mercenario. No me pasó por la cabeza renunciar, no quiero dejar a este grupo a la deriva. Seguramente lo más fácil es decir ‘Chao, gracias por todo’ y poner a mucha gente contenta y que venga otro entrenador», declaró Lillini en la conferencia post partido.

Pumas liga siete partidos sin ganar de forma consecutiva (Incluyendo el encuentro especial ante el Barcelona) y solo ha sumado una victoria en 10 jornadas del Apertura 2022.