Maribel Domínguez descarta acoso en la Selección sub 20, «fui víctima de acoso laboral»

Después de la eliminación de México en el Mundial Femenil sub 20 ante España, la polémica ha vuelto a rodear al ‘Tri’, al darse a conocer la postura de la ex entrenadora Maribel Domínguez, que reveló a la prensa que no existió acoso de su parte al frente de la Selección y que incluso señaló ser víctima de «acoso laboral».

Entrevistada por el diario Milenio la ex directora técnica de la Selección juvenil fue consultada sobre el supuesto acoso que ejerció en el conjunto tricolor a lo que respondió «jamás en la vida, por el simple hecho de que yo también fui jugadora. De verdad lo digo de frente, jamás en la vida lo he hecho».

La ‘Marigol’ se ha mostrado molesta tras la investigación de la FMF, en la cual no se encontró evidencia de acoso alguno de su parte aunque fue despedida por «conductas inapropiadas», ante lo cual indicó que «de mi parte jamás hubo una conducta de esa manera. Cuando yo veo algo diferente fue del preparador físico (Roberto Melville), porque a lo mejor hay algún acercamiento de alguna jugadora», indicando que reportó la situación a la piscóloga del equipo pero ya no se siguió con la investigación del tema.

La ex delantera de la Selección Mexicana y el Barcelona alega que «fui víctima de acoso laboral, terminé en la calle, eso fue lo peor y es lo que más me duele», además de que tocó el tema de imposición de jugadoras, revelando que se le trató de incluir en el equipo a Silvana Flores, actual mediocampista de Rayadas y formada en Inglaterra.