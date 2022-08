Giovani dos Santos rechaza al Mazatlán y estaría más cerca del retiro

Tras más de un año fuera de las canchas, el mediapunta mexicano Giovani dos Santos parece haber optado por poner fin a su carrera en el futbol al darse a conocer que descartó la opción de volver a la Liga MX con el Mazatlán.

Gabriel Caballero, entrenador del cuadro sinaloense, fue el encargado de dar a conocer la negativo de Gio durante una rueda de prensa, revelando que el club tenía un gran interés en reunirlo con Marco Fabián de la Mora que fue su compañero en la conquista del oro olímpico en 2012 aunque finalmente los planes no se pudieron concretar ante la negativa del canterano del Barcelona.

«Se le hizo una propuesta, pero después no pasó nada, la directiva hizo una propuesta y a lo mejor no fue la que le interesó» fueron las palabras de Caballero. Dos Santos, campeón mundial sub 17 en 2005 y 2 veces mundialista con el ‘Tri’, actualmente se estaría desempeñando en negocios fuera del mundo del futbol, por lo cual habría puesto punto final a su carrera tras haber estado a prueba en el Inter Miami de la MLS y entrenar en pretemporada con la sub 20 del América.