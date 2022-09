Corona revienta contra Ordiales: «Que bueno que se lo llevó Yon de Luisa»

Después de in breve regreso al Cruz Azul, Jaime Ordiales se convirtió en nuevo Director Deportivo de las Selecciones Nacionales de México, nombramiento que generó una gran alegría en la ‘Máquina’ pero no por el avance en su carrera sino por el hecho de ya no trabajar con él, lo cual reveló el portero Jesús Corona.

Entrevistado por TUDN el veterano arquero cementero sorprendió a propios y extraños al explotar contra el ex directivo del conjunto capitalino al declarar que «afortunadamente se lo llevó Yon de Luisa, agradecerle a Yon que se lo haya llevado».

El guardameta de 41 años destacó que «uno ahora está muy tranquilo aquí trabajando muy a gusto», además de mostrar su inconformidad por la salida de Pablo Aguilar del Cruz Azul, que también ha declarado a la prensa su inconformidad por el trabajo de Ordiales al frente de los cementeros.