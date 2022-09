Pedro López, campeón mundial sub 20, sería el nuevo técnico de la Selección Mexicana Femenil

Después del fracaso en el Prmeundial de Nuevo León, en el cual quedaron 7° entre 8 equipos y sin poder calificar al Mundial ni a los Juegos Olímpicos, la Selección Femenil de México ya tendría amarrado a su nuevo seleccionador y sería una apuesta en grande al contratar al español Pedro López que viene de ser campeón del mundo.

El diario Marca dio a conocer que la FMF ha llegado a un acuerdo con López, que recientemente conquistó el Mundial sub 20 de Costa Rica al mando de ‘La Roja’, además de ganar el torneo Europeo Femenil sub 19 este año. Durante la conquista del Mundial el estratega ibérico se encontró a la Selección Mexicana juvenil, a la cual dejó fuera en Cuartos de Final cuando España se impuso 1-0.

López llegará a la Selección Mexicana mayor tras pasar 10 años en selecciones juveniles de España, dirigiendo a las categorías sub 16, sub 17, sub 19 y sub 20, además de haber sido asistente técnico en la academia del Real Madrid y como instructor para el desarrollo del futbol femenil en la FIFA.