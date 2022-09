The Rock prepara sorpresa junto a Tigres

Después de volver al camino del triunfo ante Toluca, los Tigres se alistan para seguir con el buen paso ante León en el Universitario, duelo que tendría una gran sorpresa para la afición al unirse al luchador y actor de Hollywood Dwayne Johnson.

A través de sus redes sociales los felinos lanzaron un video protagonizado por ‘The Rock’, en el cual manda un saludo a los ‘Incomparables’ y avisa que habrá una gran sorpresa para todos los fans que asistan al ‘Volcán’.

Esta sorpresa forma parte de la reciente asociación de Tigres con Warner Bros para promocionar sus películas en México, en este caso la cinta de DC Black Adam protagonizada por el ex campeón de WWE, uno de los antihéroes más poderosos de los cómics. Anteriormente los Tigres han promocionado las cintas Batman y League of SuperPets, teniendo a André-Pierre Gignac y Javier Aquino con su perro como embajadores, aún no se sabe que jugador de Tigres será el representante de esta cinta.