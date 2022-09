‘Richard Tex Tex’; Carlos Acevedo se une a la selecta lista de porteros con gol en México.

Este sábado se suscitó uno de esos hechos que ocurren pocas veces en la Liga MX. Y es que, Carlos Acevedo, guardameta del Club Santos, marcó el gol del empate (3-3) ante Querétaro al 99′ durante el compromiso por la Jornada 14 del Apertura 2022.

El canterano de la ‘Comarca Lagunera’ salió avante en un tito de esquina para abatir la puerta de Washington Aguerre con un cabezazo letal y brindarle un punto a su equipo en ‘La Corregidora’, unidad que significó la clasificación del Santos a la fase final del campeonato.

Con este tanto, Acevedo se coló en una selecta lista de arqueros que han anotado con un equipo del fútbol mexicano, misma que está constituida en su mayoría por mexicanos, pero, con diversos extranjeros incluidos.

Algunos guardametas que han metido gol con clubes de la Liga MX son:

• Félix Madrigal con León vs Morelia en 1985.

• Jesús Contreras con Monterrey vs Ángeles en 1985.

• Jorge Campos con Pumas vs Gallos Blancos en 1995.

• Óscar Pérez con México SUB 23 vs República de Corea en 1996, con Cruz Azul vs UAG en 2006, y con Pachuca vs Cruz Azul en 2017.

• René Huguita con Veracruz vs América en 1998.

• Oswaldo Sánchez con Chivas vs El nacional en 2000.

• Miguel Calero con Pachuca vs Jaguares en 2002.

• Federico Vilar con Atlante vs Necaxa en 2004 y vs Cruz Azul en 2006.

• Moisés Muñoz con América vs Cruz Azul en 2013.

• Alfredo Talavera con Toluca vs Puebla en 2013.

• Nahuel Guzmán con Tigres vs Alianza en 2020.

• Antonio Rodríguez con Chivas vs Veracruz en 2020.

• Carlos Acevedo con Santos vs Querétaro en 2022.

¿Cuál es el gol que más recuerdas de un portero?