Alejandro Zendejas se queda sin Mundial por no rechazar a Estados Unidos

Pese a vivir uno de los mejores momentos de su carrera, el extremo Alejandro Zendejas prácticamente se ha despedido de la posibilidad de ir al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana, al no haber firmado su rechazo a Estados Unidos.

Después de la polémica que estalló entre el jugador del América y el seleccionador Gerardo Martino, en la que el ‘Tata’ acusó a Zendejas de extorsionar al ‘Tri’, aunque Yon de Luisa (Presidente de la Federación Mexicana de Futbol) aclaró que todo se ha arreglado con el jugador azulcrema aunque por cuestiones reglamentarias no irá al Mundial.

El directivo declaró a TUDN que Zendejas no ha firmado su cambio de federación ante FIFA, por lo cual no puede jugar para México resaltando que «el tiempo va a depender del jugador, el cambio se puede dar en 1 semana, 1 año o en 2, es cuando el jugador decida, pero por ahora no puede ser convocado».

Ante esta situación el estelar del América tendrá que esperar hasta 2026 para jugar un Mundial con el ‘Tricolor’ o podría aceptar un llamado de Estados Unidos y jugar la Copa del Mundo de este año para el cuadro de las barras y las estrellas.