Ana Galindo se apunta para dirigir a la Selección Mexicana Varonil

A sólo 2 meses para que se juegue el Mundial Qatar 2022, el puesto de Seleccionador Nacional de México que actualmente ocupa Gerardo Martino ha desatado varias dudas al ser casi un hecho la partida del ‘Tata’ al final del Mundial, y han empezado a surgir los candidatos para tomar su lugar y uno de los primeros apuntados es Ana Galindo que busca ser la primera mujer en llegar a este puesto.

Actualmente en preparación para encarar el Mundial Femenil sub 17 en la India, Galindo reveló su intención de llegar al ‘Tri’, al declarar en una entrevista al diario Marca que «el objetivo es llegar a la Selección Mayor y por qué no en un futuro también dirigir a la varonil, es un reto importante y me gustan los retos».

Galindo, de 25 años y ex auxiliar de Leo Cuéllar en el América, dirigirá su segundo Mundial este años tras haber llevado a la Selección Femenil sub 20 a Cuartos de Final en la Copa del Mundo de Costa Rica y ya hizo historia al dirigir a la Selección Varonil sub 17, para ser la primera mujer en la historia en liderar a un representativo mexicano de hombres.