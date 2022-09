Raúl Jiménez abre la puerta a quedar fuera de Qatar 2022

Afectado por las lesiones en los últimos meses, la más reciente en la ingle, el estado de salud de Raúl Jiménez se ha convertido en una de las mayores interrogantes de la Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022, y las dudas aumentaron ahora que el delantero dejó abierta la posibilidad de no participar en el Mundial por decisión propia.

Durante una rueda de prensa previo al amistoso con Perú, el atacante del Wolverhmapton se sinceró sobre su situación al declarar que «la intención es que yo esté y me recupere lo más rápido posible de la lesión e ir. No sé si no estando disponible tenga sentido que vaya, eso ya es decisión del cuerpo técnico y de mi club, estoy trabajando y mentalizado de que llego».

Jiménez, que reportó lesionado, no verá acción en los amistosos del ‘Tri’ contra Perú y Colombia pero reportó para ser evaluado por el cuerpo técnico de la Selección, el cual deberá evaluar si está en condiciones de ir a Qatar o finalmente será el delantero sacrificado.