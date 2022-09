América daría de baja a Jürgen Damm por bajo rendimiento

Considerado en verano como uno de los fichajes sorpresa del Apertura 2022, el regreso de Jürgen Damm a la Liga MX con el América no ha sido lo esperado, al grado que no solo no ha podido convertirse en un suplente confiable también ya se estaría contemplando su salida.

De acuerdo al diario Récord las ‘Águilas’ no tendrían interés en renovar a Damm al final del Apertura 2022, por lo cual el extremo se quedaría sin equipo debido a que el técnico Fernando Ortíz no lo tiene considerado en su actual plantel.

Actualmente Damm suma 80 minutos en el Apertura 2022, sin registras goles ni asistencias, en lo que es su torneo de regreso a México tras un fallido paso por la MLS con Atlanta United que le compró lo que restaba de su contrato al ser una fallida inversión como Jugador Franquicia.