‘Tata’ Martino explota contra la Liga MX y la acusa de formar parte del problema del ‘Tri’

Después de la derrota 3-2 ante Colombia, en la cual sufrieron una voltereta tras ir ganando 2-0, el entrenador Gerardo Martino fue abucheado y agredido por la afición para finalmente terminar explotando en la rueda de prensa posterior al juego y acusar a la Liga MX de ser responsables de los problemas que vive el ‘Tri’.

El ‘Tata’ aseguró ante los medios que «no evadiré la responsabilidad que me toca, pero a lo mejor lo que digo es un punto de partida para que busquemos propuestas. México tiene una particularidad, tiene inversión y dinero, ¿cómo hacemos para tener una selección mejor?».

Tata Martino diciendo lo que nosotros venimos diciendo desde hace meses en @desdeelvarpod pic.twitter.com/8h3VTchoJO — Martín del Palacio Langer (@martindelp) September 28, 2022

Tras este comentario Martino se dirigió en contra de los directivos de la Liga MX al mencionar que «hace poco escuché a un directivo que la liga no tenía que jugar para la selección, si nosotros tenemos el 60% de los jugadores para el Mundial. Hay un montón de dirigentes que saben que no impongo cosas, no se hace lo que yo quiero, si me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas».

Martino siguió su critica hacia los directivos de la Liga MX al tocar el tema de la poca presencia de tricolores en campeonatos élite de Europa al resaltar que «no se van porque no los dejan, porque son exorbitantes las cifras que piden por ellos».