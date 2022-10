MisterChip despotrica contra la Liga MX: «Me parece una basura»

Con modificaciones como el Repechaje o la cancelación del descenso, la Liga MX ha sido severamente cuestionada por aficionados y conocedores tanto locales como extranjeros, siendo su más reciente el comentarista español MisterChip que calificó de manera dura el sistema actual del campeonato mexicano al mencionar que «me parece una basura».

Entrevistado por el influencer Werevertumorro el analista ibérico de ESPN aseguró que no le gusta el modelo actual de la Liga MX porque se puede dar el caso de «un equipo equipo acabe en lugar 12 y quede campeón», y puso también como ejemplo al América de Santiago Solari que «batió todos los récords y se quedó fuera en Liguilla por el gol de visitante».

Alexis Tamayo (nombre real de MisterChip) declaró «lo he dicho muchas veces y me ha tocado la gente que se enfade conmigo en redes. El formato de la Liga MX no me gusta, me parece una basura. No entiendo que en un campeonato en el que se debe premiar la regularidad exista eso de la Liguilla».

Para el analista español «este formato fomenta la mediocridad, la vagancia y la debilidad mental del jugador mexicano. Estás en un torneo que dura solo 5 meses y en realidad sólo importa el último mes, promueve la mediocridad y la mentalidad que solo lo último vale».