Ricardo Peláez: «Dentro de la atmósfera del fracaso, es una realidad en Chivas»

Después de la eliminación ante Puebla en el Repechaje, las Chivas decidieron poner fin al ciclo de Ricardo Peláez como Director Deportivo tras sumar 3 años al frente del club sin poder obtener títulos para el club, sorprendiendo en su despedida al mencionar el ambiente de fracaso que rodea a los tapatíos.

Durante su última rueda de prensa con el Guadalajara el ahora ex directivo señaló que «yo hablé de títulos y campeonatos, dentro de la atmósfera del fracaso, pero dentro de la atmósfera del fracaso, es una realidad en Chivas» desconcertando a prensa y afición sobre su forma de evaluar su etapa con el ‘Rebaño Sagrado’.

Tras haber llegado prometiendo que «no se iba a hablar de descensos sino de títulos», Peláez se despidió mencionando que «cuando llegué aquí prometí muchas cosas pero no me arrepiento y lo seguiré haciendo cuando me toque trabajar en otra institución deportiva o medio de comunicación».

Bajo su gestión las Chivas calificaron 5 veces a la Fase Final de la Liga MX, llegando a 1 Semifinal, 1 Cuartos de Final y 3 Repechajes sin poder obtener campeonato alguno pese a la gran inversión en fichajes.