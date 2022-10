Víctor Guzmán se lanza contra el ‘Tri’ de Martino

A unas horas de enfrentar a Rayados en la ida de las semifinales del Apertura 2022, el centrocampista Víctor Guzmán se sumó a las voces que han criticado la gestión de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana, quejándose de no ser llamado al ‘Tri’ pese a sus actuaciones en la Liga MX.

El jugador del Pachuca fue entrevistado por Marca Plus, medio al cual aseguró que ha tenido torneos en los cuales sus números han sido mejores que los de varios seleccionados actuales, aunque no entiende porque no figura en los planes del ‘Tata’.

El ‘Pocho’ declaró que «yo siempre lo decía, los números nunca mienten ahí estaban plasmados con lo que había hecho, de las campañas que he hecho, muy superiores a las de algunos y no se da el llamado, pero que más se puede hacer esa decisión no está en nosotros».

Guzmán, que suma 1 gol y 1 asistencia en el actual torneo, no ha sido convocado al ‘Tri’ desde marzo del 2019, cuando disputó 12 minutos en la victoria 4-2 de México en un amistoso ante Paraguay.