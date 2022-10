Wesley Sneijder explota contra Edson Álvarez: «No sé cómo sigue en el Ajax»

Tras haberse concretado la eliminación del Ajax en la fase grupal de la Champions League, al quedar tercero del Grupo A con 3 puntos en 5 juegos, el mexicano Edson Álvarez se convirtió en uno de los jugadores más señalados por este fracaso, ganándose las criticas de la ex estrella neerlandesa Wesley Sneijder que aseguró que no encaja con la filosofía del club.

Entrevistado por el portal neerlandés Voetbal International, el ex jugador del Ajax aseguró que «lo único que Edson Álvarez sabe hacer es jugar la pelota hacia los lados o para atrás, nunca hacia adelante, no sé cómo sigue en el Ajax porque no encaja con la filosofía».

El Balón de Bronce del 2010 también tocó el tema de la posible salida del mexicano del equipo, mencionando que «no vale esos 50 millones que piden, pero si es cierto que el Chelsea los puso en la mesa en verano, yo lo hubiera mandado a Londres en un parpadeo por esa cifra. Con ese dinero compras 2 buenos futbolistas».